Внешний долг РФ на 1 октября снизился на 7,7%

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составил 293,4 млрд долларов США, снизившись с начала 2024 года на 24,5 млрд долларов США или на 7,7%. Динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов преимущественно по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», — указано в материалах ЦБ РФ.