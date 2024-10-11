Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей в 2025 году

Мэр Сергей Собянин написал в телеграм-канале, что проект бюджета Москвы на 2025−2027 годы одобрен, и отметил, что за два предыдущих года экономика города «в целом прошла период адаптации к санкциям и сейчас показывает сбалансированный рост». По его словам, половину бюджета в будущем году составит социальная поддержка москвичей, на это потратят более 689 млрд руб.