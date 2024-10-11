Валовый сбор зерна в РФ составляет почти 122 млн тонн

«В целом по стране у нас культуры обмолочены с более чем 92% площадей. Валовый сбор на текущую дату составляет почти 122 млн тонн, из них пшеницы мы уже видим свыше 85 млн тонн в бункерном весе», — сказал Разин.
Замминистра напомнил, что в 2024 году российские сельхозпроизводители столкнулись с беспрецедентными природно-климатическими условиями. «Тем не менее мы с вами практически завершаем уборочную кампанию текущего года», — подчеркнул Разин.
Он добавил, что в стране в настоящее время также активно ведется озимый сев. Сейчас озимые посеяны на площади 14,4 млн га. «Это практически совпадает уже с уровнем прошлого года. Мы отставали более чем на миллион, но сегодня мы видим, что практически по всем регионам мы с темпами прошлого года выровнялись», — отметил Разин.
В четверг вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» сообщил, что прогноз по сбору зерна в России в 2024 году снижен с 132 млн тонн до порядка 130 млн тонн, в том числе 83 млн тонн пшеницы.
В 2023 году был получен второй по объему в истории России урожай зерна — около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии — примерно 147 млн тонн.
ТАСС — информационный партнер Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».