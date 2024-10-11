Валовый сбор зерна в РФ составляет почти 122 млн тонн

Он добавил, что в стране в настоящее время также активно ведется озимый сев. Сейчас озимые посеяны на площади 14,4 млн га. «Это практически совпадает уже с уровнем прошлого года. Мы отставали более чем на миллион, но сегодня мы видим, что практически по всем регионам мы с темпами прошлого года выровнялись», — отметил Разин.