В тесноте и в обиде: в России образовалась острая нехватка складов

По данным NF Group, если в Москве за девять месяцев 2024 года аренда складов класса А (одного из самых высоких) увеличилась на 47%, до 11 тыс. рублей за 1 кв. м, то в регионах рост меньше — на 37%, до 9,15 тыс. рублей за «квадрат». Правда и там прогнозируется увеличение до 10 тыс. рублей.