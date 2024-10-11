В тесноте и в обиде: в России образовалась острая нехватка складов

В России образовалась острая нехватка складов — доля свободных площадей опустилась ниже 1%, узнали «Известия». Причина — переориентация логистики на восточные и южные направления, рост интернет-торговли и сокращение строительства таких помещений. По данным консалтинговых компаний, заполненность площадей приводит к тому, что растет средневзвешенная ставка аренды. Кроме того, дефицит складов тормозит логистику и приводит к повышению стоимости товаров. Пока выход может быть в развитии аутсорсинга, который позволит снизить загруженность складов до 85%, полагают эксперты.
На какие склады растет спрос в России
Дефицит складов, сложившийся в России, тормозит логистику и повышает цены на потребительские товары. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка и ритейлеры. По данным консалтинговой компании NF Group, доля свободных площадей сегодня минимальна во всех регионах страны и не превышает 1%. По данным FM Logistic, она и того меньше — 0,5%. По словам управляющего директора 3PL-оператора NC Logistic Гарольда Власова, этот показатель находится на околонулевом уровне при возрастающем спросе.
По данным Boxberry, в Москве и Московской области всего от 0,4 до 0,8% свободных складских площадей. В основном они расположены в отдаленных районах, куда неудобно добираться, рассказал «Известиям» директор производственного департамента компании Андрей Соколов.
Объем аренды до конца 2024 года, согласно заключенным контрактам, составит около 7 млн кв. м, тогда как неудовлетворенный спрос в 2024—2025 годах достигнет 9,7 млн кв. м, сообщается в обзоре ПЭК, Tablogix и NF Group. На фоне дефицита предложения растет средневзвешенная ставка аренды. По словам коммерческого директора «Скиф-Карго» Михаила Коптева, она колеблется в районе 10−12 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Для сравнения: в 2022 году стоимость аренды составляла 5 тыс. рублей.
По данным NF Group, если в Москве за девять месяцев 2024 года аренда складов класса А (одного из самых высоких) увеличилась на 47%, до 11 тыс. рублей за 1 кв. м, то в регионах рост меньше — на 37%, до 9,15 тыс. рублей за «квадрат». Правда и там прогнозируется увеличение до 10 тыс. рублей.
— Рост спроса на складские мощности происходит параллельно со снижением скорости и объемов строительства новых складов, — рассказал «Известиям» руководитель направления регионального развития бизнеса FM Logistic Артем Хомышин.
Расходы на строительство растут из-за высокой ключевой ставки ЦБ и удорожания материалов. В таких условиях застройщики снижают риски и фокусируются на проектах build to suit, то есть возводят помещения под конкретного заказчика, отметил участник рынка.
Дефицит складских площадей сказывается на удлинении сроков оборачиваемости товаров, замедляет логистические процессы, что приводит к задержкам в доставке, добавил Михаил Коптев. Компании испытывают сложности в хранении и управлении запасами. Это повышает себестоимость товаров для конечного потребителя, уточнил участник рынка.
По данным FM Logistic, динамика стоимости аренды складов за 2024 год повысила расходы ритейла на 15−20%, что обернулось удорожанием продукции на 1−2%.
— Чтобы избежать снижения рентабельности, бизнес перекладывает растущие затраты в цены на продукцию, — отметил Артем Хомышин.
По информации ассоциации перевозчиков «АвтоГрузЭкс», доля складской логистики в стоимости конечных товаров составляет 2−5%.
«Известия» направили запросы в Минпромторг и Минтранс.
Почему строительство складов затормозилось
Одна из главных причин роста спроса на склады — переориентация логистики с западных направлений на восточные и южные, а также удлинение маршрутов поставок и нестабильность платежей между Россией и иностранными партнерами, отмечают участники рынка.
— Компании наращивают складские запасы, чтобы минимизировать риски нехватки продукции из-за сбоев в доставке и проблем с оплатой товаров, — рассказывает «Известиям» президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов.
Влияют и другие факторы. По информации фулфилмент-оператора складов «Бета ПРО», недостаток площадей для хранения вызван ростом электронной коммерции.
— Для обработки интернет-заказов требуется больше площадей, чем для работы с оптовыми отгрузками, — рассказал «Известиям» директор по развитию этой компании Артем Смирнов. — Рынок складской недвижимости не успевает за растущим спросом со стороны онлайн- и офлайн-ритейла.
По оценке Data Insight, в 2023 году объем продаж на рынке e-Commerce вырос на 49% и достиг 7,7 трлн рублей.
Больше всего складских площадей, по данным NF Group, занимают классические ритейлеры (28%) и продавцы товаров народного потребления (19%). Поставщики автозапчастей, фармацевтики и e-Commerce снимают примерно по 9% складов каждый.
— В России много старых складов, не соответствующих современным требованиям по безопасности, инфраструктуре и энергоэффективности, — рассказал Михаил Коптев. — Строительство новых комплексов требует больших инвестиций, которые не всегда доступны для девелоперов.
Антироссийские санкции усложнили доступ к материалам и технологиям, что также повлияло на строительство и доступность складских помещений, отметил участник рынка.
— Девелоперы на 2024 год запланировали ввод в эксплуатацию 5,8 млн кв. м складских помещений, но этих объемов по-прежнему недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, который в первом полугодии 2024-го вырос в среднем на 40%, — рассказал «Известиям» коммерческий директор логистического оператора МОЛКОМ Евгений Смирнов.
По его словам, дефицит останавливает операционные возможности ритейлеров и сдерживает масштабирование их бизнеса.
— Если на рынок придут новые крупные игроки или уже присутствующие компании увеличат объемы производства, они смогут получить новые складские площади только двумя способами. Это строительство собственных ангаров или передача логистики на аутсорсинг 3PL-операторам, — добавил Гарольд Власов.
Переориентация 50% российских компаний с собственных 3PL-складов на аутсорсинг позволит снизить дефицит площадок по всей России на 4−16% и сократить расходы на 15−35%, отмечается в исследовании ПЭК, Tablogix и NF Group.
— Правда, складским аутсорсингом в России до сих пор пользуются не более 10% компаний, и это в четыре раза ниже, чем в странах Евросоюза, где этот показатель варьируется от 40 до 60%, — рассказал директор ПЭК: 3PL Иван Масалов.
Масштабирование таких операций позволит снизить заполненность складов по всей России примерно до 85%, считают участники рынка.
Дефицит площадей можно преодолеть при комплексной поддержке государства, то есть при налоговых льготах для девелоперов, а также запуском промышленной ипотеки для строительства складов под 3−4% годовых, полагает Вадим Филатов.