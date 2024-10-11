В МТС предупредили о мошенничестве с «подарочными SIM-картами»

Мошенники для реализации схемы представляются сотрудниками одного из российских мобильных операторов, сообщая абоненту об открытой на него подобной SIM-карте с уже записанной суммой — к примеру, 450 рублей. «[Они] заверяют, что, если абонент не нуждается в данной SIM-карте, ее можно закрыть, а деньги — вывести на свой банковский счет», — рассказал Бийчук.
Далее, по его словам, мошенники предлагают жертве вывести эти деньги — но для этого им нужны ее персональные данные, такие, как ФИО, данные паспорта, банковской карты и так далее. «Они могут также попросить установить приложение для удаленного доступа или передать код, который приходит в SMS. А если не выполнить указанные действия сразу, то деньги будут потеряны», — пояснил представитель оператора логику злоумышленников.
Получив все нужные им данные, либо же сразу доступ к учетным записям, телефонные мошенники получают доступ и к деньгам на счетах. МТС в связи с этим рекомендует не доверять в этом контексте посторонним лицам и регулярно проверять свои банковские, а также счета у операторов на предмет подозрительных операций и попыток входа.