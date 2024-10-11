В МТС предупредили о мошенничестве с «подарочными SIM-картами»

Далее, по его словам, мошенники предлагают жертве вывести эти деньги — но для этого им нужны ее персональные данные, такие, как ФИО, данные паспорта, банковской карты и так далее. «Они могут также попросить установить приложение для удаленного доступа или передать код, который приходит в SMS. А если не выполнить указанные действия сразу, то деньги будут потеряны», — пояснил представитель оператора логику злоумышленников.