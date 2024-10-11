В ЦБ указали на негативные стороны роста среднего ипотечного кредита

Он также обратил внимание на площадь новых квартир. «Есть фигура речи: Куплю квартиру, чтобы было куда бросить шляпу. Но скоро это надо будет воспринимать буквально, потому что кроме шляпы туда ничего не поместится, это вот эти все наши студии…», — сказал он.