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В ЦБ указали на негативные стороны роста среднего ипотечного кредита

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов также обратил внимание на площадь новых квартир.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов указал на рост среднего срока ипотечного кредита, отметив негативные стороны этого вопроса.

«Четверть [ипотеки] сейчас выдается на срок 30 лет, есть предложения — на 35 лет. Скоро мы дойдем до того, что не только квартиры будем завещать, но и ипотечные долги», — сказал Данилов на конференции Сбера по жилой недвижимости.

Он также обратил внимание на площадь новых квартир. «Есть фигура речи: Куплю квартиру, чтобы было куда бросить шляпу. Но скоро это надо будет воспринимать буквально, потому что кроме шляпы туда ничего не поместится, это вот эти все наши студии…», — сказал он.

В начале октября ЦБ РФ опубликовал обзор, согласно которому доля ипотечных кредитов, по которым возраст заемщика на момент плавного погашения долга превысит 65 лет, в первом полугодии 2024 года достигла 48%. Это на 14 п.п больше, чем годом ранее. Кроме того, согласно статистике ЦБ, у заемщика, получившего во втором квартале 2024 года ипотечный кредит, в среднем уже был один действующий кредит. Средний размер задолженности по ипотеке составляет 1,9 млн рублей.