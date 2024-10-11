В Белоруссии ввели лицензирование экспорта яблок, капусты и лука

МИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Белоруссии на три месяца ввело лицензирование экспорта белокочанной капусты, яблок и лука репчатого. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко, сообщила пресс-служба правительства.
Там пояснили, что документ подписан «в целях обеспечения внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период в полном объеме». Поставки этой продукции за пределы республики будут осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом, уточнили в Совете министров.
В правительстве также проинформировали, что решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя «из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Республике Беларусь и потребности страны в ней на момент согласования лицензии».