В Белоруссии ввели лицензирование экспорта яблок, капусты и лука

Там пояснили, что документ подписан «в целях обеспечения внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период в полном объеме». Поставки этой продукции за пределы республики будут осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом, уточнили в Совете министров.