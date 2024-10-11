Турция ввела антидемпинговые пошлины на сталь из России, Китая, Индии и Японии

Решение ведомства опубликовано в официальном вестнике на сайте правительства Турции (.pdf). Согласно документу, в отношении России введен наименьший размер пошлин. Дополнительные тарифы будут применяться к импорту стали ММК (6,1%), НЛМК (6,1%) и «Северстали» (9%). По итогам 2023 года Россия продала Турции стали на $3,1 млрд.
Дополнительная антидемпинговая пошлина в 9% также наложена на всех экспортеров из Японии. В отношении всех китайских производителей стали будет действовать пошлина в 43,31%, за исключением семи компаний, в числе которых Han Steel Group и Rizhao Steel Group. На все индийские компании наложат пошлину в 9%, за исключением Tata Steel, для которой ее размер составит 6,1%.
В официальном вестнике также указано, что меры приняты по итогам антидемпингового расследования. Министерство торговли считает, что действующее ценообразование бьет по интересам турецкой промышленности и производителям.
О росте экспорта стали из Китая на мировые рынки — в тексте «Сталевары отдаляются от проблем».