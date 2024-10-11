Турция ввела антидемпинговые пошлины на сталь из России, Китая, Индии и Японии

Дополнительная антидемпинговая пошлина в 9% также наложена на всех экспортеров из Японии. В отношении всех китайских производителей стали будет действовать пошлина в 43,31%, за исключением семи компаний, в числе которых Han Steel Group и Rizhao Steel Group. На все индийские компании наложат пошлину в 9%, за исключением Tata Steel, для которой ее размер составит 6,1%.