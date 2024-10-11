Силуанов заявил, что расширение БРИКС повысило значимость объединения

«Благодарю коллег из Египта, Эфиопии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов за быстрое погружение в повестку, активную работу над новыми темами и инициативами. Расширение БРИКС в этом году повысило значимость нашего объединения и усилило совместную работу», — сказал он.
Силуанов подчеркнул, что, несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, экономики стран БРИКС демонстрируют большую устойчивость благодаря ответственной экономической и финансовой политике.
«Средний темп прироста по экономике БРИКС уже в новом составе в 2024—2025 годах составит 4,4% в год при среднем мировом показателе в 3,2%. А темпы роста стран G7 составят 1,7%. Доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности в текущем году достигнет рекордных 36,7%, в сравнении со странами G7, где этот показатель равен 29,6%», — сказал министр финансов РФ.
Силуанов также отметил, что доклад по совершенствованию международной валютной финансовой системы будет представлен лидерам стран БРИКС в Казани. Минфин рассчитывает, что начатая работа будет продолжена, и подготовленные исследования лягут в основу дальнейшей работы по совершенствованию международной валютной финансовой системы.