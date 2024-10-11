Силуанов заявил, что расширение БРИКС повысило значимость объединения

«Средний темп прироста по экономике БРИКС уже в новом составе в 2024—2025 годах составит 4,4% в год при среднем мировом показателе в 3,2%. А темпы роста стран G7 составят 1,7%. Доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности в текущем году достигнет рекордных 36,7%, в сравнении со странами G7, где этот показатель равен 29,6%», — сказал министр финансов РФ.