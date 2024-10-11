Силуанов: экономики стран БРИКС демонстрируют большую устойчивость

«Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, видим, что продолжается умеренный глобальный рост ее, снижается инфляция. Экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость, проводя ответственную экономическую и финансовую политику», — сказал он.