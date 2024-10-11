Сборы аэропортов ударили по карману авиакомпаний

Представитель АЭВТ, ссылаясь на анализ тарифов и отчеты перевозчиков, заявил «Коммерсанту», что с января 2023 года расходы российских авиакомпаний на аэропортовые услуги выросли в среднем на 30%, преимущественно за счет нерегулируемых тарифов. В период с января 2023 по август 2024 года авиабилеты подорожали в среднем на 49%, увеличившись с 5,28 тыс. до 7,9 тыс. рублей, что на 25% выше стоимости в августе 2019 года.
Отчет, с которым ознакомился «Коммерсант», указывает, что в десяти аэропортах, демонстрировавших наибольший рост себестоимости обслуживания рейсов, увеличение составило от 30% до 120%.
Значительный рост отмечен в аэропортах под управлением «Новапорта», таких как Владикавказ (57%) и Новосибирск (38%), а также в совместных предприятиях «Новапорта» и «Аэропортов регионов» — аэропорты Благовещенска и Оренбурга увеличили тарифы на 36% и 32% соответственно. В «Аэропортах регионов» рост цен наблюдается там, где появились новые терминалы, как, например, в Новом Уренгое, где стоимость операций увеличилась более чем в два раза после открытия терминала в 2022 году.
С 2022 года ФАС неоднократно предлагала ограничить максимальные затраты на инвестпроекты по строительству и реконструкции аэропортов. Однако инициативы не получили поддержки, поскольку, по мнению источников, близких к Минтрансу, предсказать инфляцию в строительстве невозможно. ФАС воздерживается от комментариев по этой теме.
Авиакомпании ожидают дальнейшего роста расходов в связи с увеличением аэронавигационного сбора, предназначенного для фонда реконструкции аэродромов. Запланировано собрать около 12 млрд рублей в год, повышая ставки на аэронавигацию на 37% внутри России и вдвое для международных рейсов. Эксперты считают, что остановить это повышение невозможно.
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