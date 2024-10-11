Сборы аэропортов ударили по карману авиакомпаний

Значительный рост отмечен в аэропортах под управлением «Новапорта», таких как Владикавказ (57%) и Новосибирск (38%), а также в совместных предприятиях «Новапорта» и «Аэропортов регионов» — аэропорты Благовещенска и Оренбурга увеличили тарифы на 36% и 32% соответственно. В «Аэропортах регионов» рост цен наблюдается там, где появились новые терминалы, как, например, в Новом Уренгое, где стоимость операций увеличилась более чем в два раза после открытия терминала в 2022 году.