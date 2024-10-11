Сбор картофеля в РФ на 10 октября составил 5,6 млн тонн

«Хотелось бы отметить, что по картофелю и овощам в целом мы работаем в рамках Доктрины продовольственной безопасности. Прошлогодних рекордных показателей по картофелю мы не достигнем, но в принципе пока очень уверенно входим в параметры уровня самообеспеченности, чтобы нам хватило этой продукции до урожая следующего года», — сказал Некрасов.