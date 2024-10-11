Сбор картофеля в РФ на 10 октября составил 5,6 млн тонн

«Хотелось бы отметить, что по картофелю и овощам в целом мы работаем в рамках Доктрины продовольственной безопасности. Прошлогодних рекордных показателей по картофелю мы не достигнем, но в принципе пока очень уверенно входим в параметры уровня самообеспеченности, чтобы нам хватило этой продукции до урожая следующего года», — сказал Некрасов.
Он также сообщил, что сбор подсолнечника составил 12,4 млн тонн в бункерном весе, рапса — 4,6 млн тонн, сои — 5,8 млн тонн. «По этим культурам уборка продолжается. Обращаю внимание региональных органов управления АПК, что по этим культурам нам нужно обеспечить 100% сбора урожая со всех имеющихся площадей», — отметил он.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщала, что Минсельхоз России по итогам 2024 года ожидает достойные результаты по зерновым и другим культурам. В частности, сбор масличных составит 28 млн тонн, сахарной свеклы — 42 млн тонн, также в организованном секторе будет собрано 7,4 млн тонн овощей и 7,3 млн тонн картофеля.
ТАСС — информационный партнер Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».