Сбербанк отменил комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

«В связи с тем, что с 10 октября ЦБ скорректировал требования по контролю за показателем предельной стоимости кредита (ПСК), “Сбер” возобновляет проведение сделок на “Домклик” на приобретение новостроек (готовое или строящееся жилье) по базовым ставкам без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков, таких как субсидирование ставки», — сказано в сообщении.