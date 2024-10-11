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Сбербанк отменил комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сбербанк возобновляет проведение сделок на «Домклик» на приобретение новостроек (готовое или строящееся жилье) по базовым ставкам без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков после снятия ЦБ РФ ограничения о полной стоимости кредита, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Источник: Вероника Сапожникова

«В связи с тем, что с 10 октября ЦБ скорректировал требования по контролю за показателем предельной стоимости кредита (ПСК), “Сбер” возобновляет проведение сделок на “Домклик” на приобретение новостроек (готовое или строящееся жилье) по базовым ставкам без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков, таких как субсидирование ставки», — сказано в сообщении.

Банк России 10 октября сообщил, что отменяет ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года и рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.