«Если вернуться в начало года, у нас было много ярких обсуждений, что же произойдет с ценами, у нас были достаточно яркие прогнозы. Тогда гипотеза у нас была такая, что цены должны вернуться на уровень конца 2022 года, значит, “минус” 12−13%. Реальность оказалась несколько иной», — указал Попов на конференции Сбера по жилой недвижимости.
Сбер зафиксировал в III квартале остановку роста стоимости жилья в РФ
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Цены на жилье в 2024 году в целом по России выросли на 7%, однако в III квартале рост стоимости жилья остановился. Это следует из презентации заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.