Сбер зафиксировал в III квартале остановку роста стоимости жилья в РФ

«Если вернуться в начало года, у нас было много ярких обсуждений, что же произойдет с ценами, у нас были достаточно яркие прогнозы. Тогда гипотеза у нас была такая, что цены должны вернуться на уровень конца 2022 года, значит, “минус” 12−13%. Реальность оказалась несколько иной», — указал Попов на конференции Сбера по жилой недвижимости.