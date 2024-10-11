Сбер прогнозирует падение выдач потребкредитов в РФ по итогам сентября на 30%

При этом у Сбера выдачи потребкредитов в сентябре упали на 25% в сравнении с августовскими показателями, составив почти 1,8 млн, однако за девять месяцев год к году динамика остается положительной — рост на 7%. Общий объем новых потребкредитов в сентябре составил 164,4 млрд руб., что на 39% меньше суммы августа (267,5 млрд рублей).