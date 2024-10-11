Сбер прогнозирует падение выдач потребкредитов в РФ по итогам сентября на 30%

«Рынок потребительского кредитования снижается и по итогам сентября рынок новых выдач может снизиться более чем на 30%. Снижение началось с конца августа и усилилось в течение сентября. Но все еще остается на уровне рентабельности для бизнеса», — указал Широков.
Как пояснил банкир, снижение связано с ужесточением в сентябре регулирования со стороны Банка России в части повышения макропруденциальных надбавок, а также ростом стоимости фондирования на фоне увеличения стоимости доходности ОФЗ и ключевой ставки ЦБ РФ.
При этом у Сбера выдачи потребкредитов в сентябре упали на 25% в сравнении с августовскими показателями, составив почти 1,8 млн, однако за девять месяцев год к году динамика остается положительной — рост на 7%. Общий объем новых потребкредитов в сентябре составил 164,4 млрд руб., что на 39% меньше суммы августа (267,5 млрд рублей).
1 сентября Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.
Согласно последнему прогнозу Банка России, портфель потребительских кредитов банков в 2024 году вырастет на 12−17%.