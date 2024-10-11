Рыбодобытчики планируют изменить имидж главной рыбы России

Буглак подчеркнул, что стоимость минтая стабильна. «Он остаётся одним из самых доступных видов рыбы в стране вне зависимости от объемов вылова. В текущем году отпускная стоимость мороженого минтая на внутреннем рынке была на уровне 80−90 рублей за килограмм, что ощутимо ниже уровня в 2021—2023 годах. То же самое касается филе — его стоимость держалась на уровне 205−210 рублей за килограмм против 210−230 рублей в 2021—2023 годах», — рассказал президент ассоциации.