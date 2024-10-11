«Ростелеком» рассказал о перспективах создания сервиса проверки утечек с «Госуслуг»

Идею о создании подобного сервиса выдвинул технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов. По его словам, оповещение можно сделать в части утекших электронных почт и телефонов, чтобы гражданин мог сразу же отреагировать. Например, Иванов считает возможным оповещение через «Госуслуги» о попавших в сеть данных маркетплейсов или магазинов.