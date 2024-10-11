«Ростелеком» рассказал о перспективах создания сервиса проверки утечек с «Госуслуг»

«Технически “Госуслуги” — это площадка для самого разного информационного обмена, для граждан, населения. Техническая реализация, безусловно, возможна. Но ее целесообразность должно оценивать Минцифры», — сказал он.
Идею о создании подобного сервиса выдвинул технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов. По его словам, оповещение можно сделать в части утекших электронных почт и телефонов, чтобы гражданин мог сразу же отреагировать. Например, Иванов считает возможным оповещение через «Госуслуги» о попавших в сеть данных маркетплейсов или магазинов.