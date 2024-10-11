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«Ростелеком» рассказал о перспективах создания сервиса проверки утечек с «Госуслуг»

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. «Ростелеком» — оператор портала госуслуг — считает, что механизм оповещения граждан об утечках данных в личных кабинетах пользователей на «Госуслугах» технически возможен. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент госоператора по кибербезопасности и глава ГК «Солар» Игорь Ляпунов.

Источник: Reuters

«Технически “Госуслуги” — это площадка для самого разного информационного обмена, для граждан, населения. Техническая реализация, безусловно, возможна. Но ее целесообразность должно оценивать Минцифры», — сказал он.

Идею о создании подобного сервиса выдвинул технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов. По его словам, оповещение можно сделать в части утекших электронных почт и телефонов, чтобы гражданин мог сразу же отреагировать. Например, Иванов считает возможным оповещение через «Госуслуги» о попавших в сеть данных маркетплейсов или магазинов.