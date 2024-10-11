Россияне стали меньше жаловаться на финансовые организации

Ранее, 30 сентября, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает за повышение штрафов за нарушения в рекламе финансовых услуг. Об этом рассказала заместитель руководителя службы Карина Таукенова. По ее мнению, их размер должен достигать 3−5 млн рублей. В настоящее время размер штрафов за нарушение закона о рекламе для юрлиц составляет 100−500 тыс. рублей. За нарушения в рекламе кредитов он выше — от 600 тыс. до 1,6 млн рублей.