Россияне стали меньше жаловаться на финансовые организации

По ее словам, финансовым уполномоченным приняты к рассмотрению 75% поступивших обращений. Отказ в принятии жалоб в большинстве случаев связан с несоблюдением потребителями претензионного порядка.
«Следует отметить, что доля принятых к рассмотрению обращений возросла на 4 процентных пункта, что свидетельствует о росте информированности граждан о досудебном порядке урегулирования споров с финансовыми организациями», — уточнила Крайнова.
При этом 93,5% заявлений направлены в связи с возникновением споров со страховыми организациями. На втором месте — кредитные организации с долей 6,2%, доля микрофинансовых организаций — 0,11%.
«Наибольшее количество обращений по спорам с кредитными организациями приходится на споры, связанные с возвратом платы за дополнительные услуги при предоставлении потребительского кредита, в том числе услуги по страхованию. Наблюдается рост количества споров, связанных со списанием денежных средств с банковского счета потребителя в отсутствие его распоряжения в результате неправомерных действий третьих лиц (мошенников)», — отметила руководитель АНО «СОДФУ».
Ранее, 30 сентября, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает за повышение штрафов за нарушения в рекламе финансовых услуг. Об этом рассказала заместитель руководителя службы Карина Таукенова. По ее мнению, их размер должен достигать 3−5 млн рублей. В настоящее время размер штрафов за нарушение закона о рекламе для юрлиц составляет 100−500 тыс. рублей. За нарушения в рекламе кредитов он выше — от 600 тыс. до 1,6 млн рублей.