Россияне стали меньше переводить денег за рубеж

При этом объемы остатков в иностранной валюте на счетах граждан РФ в зарубежных банках за период заметно выросли. Так, на 1 сентября этого года сумма составляла 7,2 трлн рублей по сравнению с 2,76 трлн рублей к началу осени 2022-го.