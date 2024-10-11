Россияне полюбили безалкогольное пиво и вино

Кроме того, в последнее время заметно вырос интерес россиян к безалкогольному пиву. По итогам первых восьми месяцев в стране было продано 66 млн бутылок общим объемом 28 млн литров (+22%). В денежном выражении продажи выросли на 31% год к году и достигли 3,5 млрд рублей.