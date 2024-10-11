Портфель вкладов и накопительных счетов физлиц в Сбере вырос на 44%

На начало года портфель вкладов и накопительных счетов физлиц в Сбере составлял 10,8 трлн рублей. Кроме того, за девять месяцев количество вкладов выросло на 65%, до 27,6 млн, а число вкладчиков — на 60%, до 18,8 млн.
«Накопительные счета открывает более молодая аудитория — от 32 лет, средний возраст вкладчика — 59 лет. И вклад, и накопительный счет преимущественно открывают женщины — 66%», — привел журналистам статистику Широков.
При этом клиенты в основном предпочитают сохранять свои средства, добавил он. «Большинство наших клиентов (55%) используют консервативный, понятный инструмент накоплений — вклад. Накопительный счет используют 30% клиентов», — уточнил он.
Согласно последней отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета банка, средства физических лиц по итогам девяти месяцев 2024 года превысили 26,1 трлн рублей. В сентябре прирост средств частных клиентов ускорился до 1,6% за месяц на фоне улучшения условий по вкладам. С начала года рост составил 15,4% (+14,8% без учета валютной переоценки).