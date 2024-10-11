Портфель вкладов и накопительных счетов физлиц в Сбере вырос на 44%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Портфель вкладов и накопительных счетов физлиц в Сбере по итогам января — сентября 2024 года достиг 15,5 трлн рублей, что на 44% больше, чем в начале года. Это следует из материалов к встрече журналистов с директором департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергеем Широковым.