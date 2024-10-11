Один в банке не инвестор. Рост числа домохозяйств из одного человека может стать экономической проблемой

Новая работа в серии докладов об экономических исследованиях Банка России посвящена анализу сберегательного поведения разных типов домохозяйств и описывает контекст обсуждения фактической и целевой для регулятора склонности населения к накоплениям. Поясним: рост депозитов граждан (по оценкам ЦБ — 1,5% м/м, 25% г/г в августе), обеспеченный высокими процентами, растущими вслед за ключевой ставкой, в целом устраивает руководство регулятора, однако, как заявлял неделю назад член совета директоров ЦБ Рустэм Марданов, «хорошо, если бы он был еще выше». С точки зрения модели, переток средств населения в банки должен снижать текущий спрос (сдерживая рост цен) и превращаться в высокодоходные инвестиции (чтобы покрывать расходы на выплату процентов). Капвложения, в свою очередь, будут обеспечивать опережающий рост выпуска продукции, насыщение рынка и торможение инфляции к моменту возвращения вкладов с процентами в оборот. Отметим, впрочем, что эти допущения не учитывают изменений трансмиссионного механизма последних лет.
В условиях снижения рентабельности гражданских отраслей (см. «Ъ» от 20 сентября) при наличии альтернативы в виде высокодоходных вложений в ОФЗ, растущей доле собственных средств компаний в инвестициях и искажении рынка субсидированием процентных ставок в приоритетных отраслях влияние накоплений на рост потенциала экономики может оказаться меньшим, чем в классических моделях. Сама же склонность граждан к формированию накоплений в значительной степени зависит от демографических процессов, следует из работы «Демография и сбережения: исследование на основе данных опроса российских домохозяйств» (авторы — Евгения Бессонова, Банк России и НИУ ВШЭ, Ирина Денисова, РЭШ и МГУ, Надежда Иванова, Банк России и РАНХиГС, и Александра Москалева, Банк России и МГУ). В целом только 39% домохозяйств имеют некоторые накопления, и лишь 28% их сбережений хватит на несколько месяцев или более. При этом накопления в основном выполняют роль финансовой страховки: от 66% до 71% домохозяйств, у которых они есть, упоминали непредвиденные расходы в качестве мотива для сбережений. Намного реже указывались расходы на медицинское обслуживание и образование, приобретение недвижимости
Демографические тренды в России в значительной степени совпадают с характерными для развитых стран мира — в первую очередь это рост доли домохозяйств, состоящих из одиночек, по мере роста подушевых доходов. В РФ, по данным последней переписи населения, размер домохозяйств уменьшается (две трети из них состоят из одного или двух человек), а доля одиночек увеличилась с 25,7% в 2010 году до 41,8% в 2021 году: они впервые стали преобладающим типом населения трудоспособного возраста в российских городах. Впрочем, причины этого в РФ несколько отличны от мировых: кроме всплеска численности молодежи, начинающей самостоятельную жизнь, это и «относительно более высокий уровень смертности мужчин молодого и среднего возраста», — отмечают авторы.
Отличаются и мотивы к сбережениям. В отличие от мировой практики, где отсутствие семьи чаще подталкивает одиноких людей к формированию «подушки безопасности» в виде накоплений, в РФ такая мотивация ниже — одиночки и семьи имеют меньшую склонность к сбережениям в сравнении с семьями без детей. Еще одно важное наблюдение — среди домохозяйств, возглавляемых женщинами старше 30 лет, доля домохозяйств с накоплениями неизменно скромнее (вероятно, из-за меньших доходов), а к 2022 году ее разрыв с долей «патриархальных» хозяйств со сбережениями вырос до 6%. Ниже всего вероятность формирования накоплений у пенсионеров.
При этом у одиночек степень влияния личных предпочтений на решение сберегать выше, а сами предпочтения «отличаются выраженной неоднородностью», пишут авторы, предполагая, что «влияние экономических факторов на сберегательное поведение домохозяйств может в будущем несколько снизиться». Это может сказаться как на участниках финансового рынка, так и на денежно-кредитной политике, став «одним из факторов, определяющих более высокий уровень долгосрочной равновесной процентной ставки». Еще одна потенциальная проблема для финансовой системы — то, что домохозяйства, возглавляемые женщинами, и домохозяйства из одного человека «оказываются особенно уязвимыми в случае негативных изменений в уровне доходов» — как более склонные к займам и последующему личному банкротству из-за отсутствия накоплений.