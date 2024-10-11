Один в банке не инвестор. Рост числа домохозяйств из одного человека может стать экономической проблемой

В условиях снижения рентабельности гражданских отраслей (см. «Ъ» от 20 сентября) при наличии альтернативы в виде высокодоходных вложений в ОФЗ, растущей доле собственных средств компаний в инвестициях и искажении рынка субсидированием процентных ставок в приоритетных отраслях влияние накоплений на рост потенциала экономики может оказаться меньшим, чем в классических моделях. Сама же склонность граждан к формированию накоплений в значительной степени зависит от демографических процессов, следует из работы «Демография и сбережения: исследование на основе данных опроса российских домохозяйств» (авторы — Евгения Бессонова, Банк России и НИУ ВШЭ, Ирина Денисова, РЭШ и МГУ, Надежда Иванова, Банк России и РАНХиГС, и Александра Москалева, Банк России и МГУ). В целом только 39% домохозяйств имеют некоторые накопления, и лишь 28% их сбережений хватит на несколько месяцев или более. При этом накопления в основном выполняют роль финансовой страховки: от 66% до 71% домохозяйств, у которых они есть, упоминали непредвиденные расходы в качестве мотива для сбережений. Намного реже указывались расходы на медицинское обслуживание и образование, приобретение недвижимости и т. д. Это также является проблемой, так как де-факто речь идет о краткосрочных и среднесрочных вкладах, легко трансформирующихся в спрос из-за ожиданий ценовых шоков или дефицитов.