Объем ввода жилья в РФ за девять месяцев составил порядка 80 млн кв. м

«В 2025 году объем ввода составит порядка 50 млн многоквартирного жилья. То есть этот год, следующий и может быть первый квартал 2026 годов мы пройдем неплохо по динамике ввода. Но то, что вводится сегодня и будет вводиться в следующем году — это наша с вами совместная работа предыдущих трех лет», — отметил замминистра.