Объем ввода жилья в РФ за девять месяцев составил порядка 80 млн кв. м

«Что у нас получается по состоянию на 1 октября: объем ввода жилья составляет порядка 80 млн кв. м», — сказал Стасишин. По его словам, из них порядка 30 млн кв. м — это многоквартирное жилье.
«Мы понимаем, что плановый и прогнозный ввод на 2024 год составит порядка 100−105 млн кв. м», — отметил замминстра.
По его словам, на 1 октября 2024 года количество действующих разрешений на строительство составляет более 16,2 тыс. Если в метрах, то это 170,7 млн кв. м жилья.
«В 2025 году объем ввода составит порядка 50 млн многоквартирного жилья. То есть этот год, следующий и может быть первый квартал 2026 годов мы пройдем неплохо по динамике ввода. Но то, что вводится сегодня и будет вводиться в следующем году — это наша с вами совместная работа предыдущих трех лет», — отметил замминистра.
Напомним, по данным Росстата, ввод жилья на территории РФ за январь — август 2024 года составил 71,3 млн кв. м, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.