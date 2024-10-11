Объем ввода торговых площадей в России увеличился в 1,5 раза

В этом году основное внимание уделялось строительству торговых центров с арендопригодной площадью около 15 000 кв. м, которые легче заполнять арендаторами, по словам консультантов.
Наибольшее количество новых комплексов открылось в Москве — 36% от общего объема. Здесь появились восемь новых торговых центров общей площадью 92 900 кв. м. Среди них — «Место встречи» от ADG Group и «Кузьминки молл».
По словам руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, увеличение объема торговых площадей частично связано с завершением строительства объектов, выход которых ранее переносился.
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