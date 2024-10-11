Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объем ввода торговых площадей в России увеличился в 1,5 раза

С января по сентябрь 2023 года в России было введено 257 500 кв. м торговых площадей, сообщается в отчете компании IBC Real Estate, который цитируют «Ведомости». Аналитики отмечают, что это примерно на 50% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Правительство Хабаровского края

В этом году основное внимание уделялось строительству торговых центров с арендопригодной площадью около 15 000 кв. м, которые легче заполнять арендаторами, по словам консультантов.

Наибольшее количество новых комплексов открылось в Москве — 36% от общего объема. Здесь появились восемь новых торговых центров общей площадью 92 900 кв. м. Среди них — «Место встречи» от ADG Group и «Кузьминки молл».

По словам руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, увеличение объема торговых площадей частично связано с завершением строительства объектов, выход которых ранее переносился.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».