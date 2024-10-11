Каким будет курс рубля 14 октября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи провел торги пятницы провел преимущественно в небольшом минусе. Приближение выходных, склонность рубля к укреплению и перспективы повышения ключевой ставки ЦБ сдерживали покупателей. Цены на нефть консолидировались вблизи $78−79 за баррель Brent.
Мировые индексы не показали общего тренда. Китайские площадки просели на 2−4%, европейские и американские бенчмарки в основном зеленели. В США цены производителей в сентябре не изменились в месячном выражении, прогнозировался рост на 0,1% м/м.
На будущей неделе на американском рынке продолжится сезон квартальной отчетности. В понедельник ежемесячный отчет представит ОПЕК.
Предстоящая неделя вряд ли внесет существенные изменения в динамике индекса Мосбиржи — она может оставаться боковой. Рубль может стабилизироваться и даже немного укрепиться, а нефть продолжит «следить» за развитием событий на Ближнем Востоке и ключевыми публикациями. Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 октября — 2700−2800 п.
Прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже на будущую неделю — 13,2−13,6, по курсу доллара — 94−97. Вероятно движение к нижним границам указанных диапазонов. Валюты могут немного отступить как по техническим причинам (коррекция после долгого роста), так и на фоне повышенных продаж валюты в рамках бюджетного правила. К тому же в курс может транслироваться восстановление нефтяных цен, которое наблюдалось в течение сентября, и сохраняется эффект от жесткой ДКП. Тем не менее, кардинальных позитивных перемен для рубля не ждем. Экспорт сокращается, а импортеры наращивают спрос на валюту. Еще один фактор давления на рубль — расширение бюджетного дефицита.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».