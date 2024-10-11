Каким будет курс рубля 14 октября 2024: прогноз эксперта

Прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже на будущую неделю — 13,2−13,6, по курсу доллара — 94−97. Вероятно движение к нижним границам указанных диапазонов. Валюты могут немного отступить как по техническим причинам (коррекция после долгого роста), так и на фоне повышенных продаж валюты в рамках бюджетного правила. К тому же в курс может транслироваться восстановление нефтяных цен, которое наблюдалось в течение сентября, и сохраняется эффект от жесткой ДКП. Тем не менее, кардинальных позитивных перемен для рубля не ждем. Экспорт сокращается, а импортеры наращивают спрос на валюту. Еще один фактор давления на рубль — расширение бюджетного дефицита.