Комитет ГД по экономполитике поддержал проект бюджета до 2027 года

При росте расходов в абсолютном выражении доля в ВВП расходов на национальную экономику снижается в 2027 году (с 4,5% ВВП в 2025—2026 годах до 4,3% ВВП в 2027 году), отмечается в заключении комитета. При росте расходов в абсолютном выражении доля в ВВП расходов на общегосударственные вопросы, образование, культуру и кинематографию, здравоохранение, физическую культуру и спорт, обслуживание государственного и муниципального долга в 2025—2027 годах сохраняется практически на одном уровне, указано в документе.
«Анализ прогноза основных параметров консолидированных бюджетов субъектов РФ на 2025−2027 годы свидетельствует о положительной динамике доходов и расходов указанных бюджетов в номинальном выражении. В то же время в 2025—2027 годах прогнозируется снижение доли доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в ВВП», — говорится в заключении комитета. При этом в части налоговых и неналоговых доходов доля в ВВП в 2025 и 2026 годах остается на уровне 2024 года, в 2027 году планируется небольшое снижение показателя к уровню 2026 года (на 0,1 процентного пункта). Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов в 2025—2027 годах растет за счет продолжения оказания финансовой поддержки субъектам РФ, ориентированной на достижение национальных целей развития, подчеркивают депутаты комитета.
Комитет отмечает «сохраняющуюся потребность российской экономики в инвестициях в основной капитал, которая превышает прогнозируемые значения». «Ключевое значение при этом приобретает сохранение инвестиционной активности в приоритетных для государства секторах экономики», — говорится в тексте документа. Наибольшее увеличение расходов по сравнению с бюджетом текущего года отмечается по государственным программам: «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» — на 780,248 млрд рублей или на 25,3%, «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» — на 663,257 млрд рублей или на 75,2%, «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» — на 636,671 млрд рублей или на 87,3%.
По итогам рассмотрения госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» комитет полагает целесообразным предусмотреть в составе приоритетов госпрограммы и ее показателей более полное представление показателей документов стратегического планирования федерального уровня в сфере экономической безопасности и развития малого и среднего предпринимательства, а также разработать и представить методики расчета новых показателей госпрограммы.