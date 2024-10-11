Комитет ГД по экономполитике поддержал проект бюджета до 2027 года

«Анализ прогноза основных параметров консолидированных бюджетов субъектов РФ на 2025−2027 годы свидетельствует о положительной динамике доходов и расходов указанных бюджетов в номинальном выражении. В то же время в 2025—2027 годах прогнозируется снижение доли доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в ВВП», — говорится в заключении комитета. При этом в части налоговых и неналоговых доходов доля в ВВП в 2025 и 2026 годах остается на уровне 2024 года, в 2027 году планируется небольшое снижение показателя к уровню 2026 года (на 0,1 процентного пункта). Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов в 2025—2027 годах растет за счет продолжения оказания финансовой поддержки субъектам РФ, ориентированной на достижение национальных целей развития, подчеркивают депутаты комитета.