Исчезнувший после решения России рынок «подал признаки жизни»

В феврале РБК писал, что российские авиакомпании за 2023-й и начало 2024 года выкупили у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов — более трети от оставленного в России и принадлежащего западным лессорам флота. В частности, крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» перевела в российскую собственность несколькими траншами 93 самолета. S7 Airlines выкупила 45 самолетов одним траншем в декабре 2023 года. Тогда же о выкупе 19 самолетов объявили и «Уральские авиалинии».