Хакеры вспомнили о способе кражи денег по QR-кодам на улице

«Поскольку вредоносный QR-код визуально никак не отличается от легитимного, в первую очередь поможет собственная осторожность. В принципе не стоит сканировать коды, которые встречаются на улице, но если вопрос касается кодов на самокатах, в кафе и так далее, то одним из признаков может быть его внешний вид. То есть столик в ресторане обшарпанный, а код — блестит, как новенький», — предостерег эксперт.