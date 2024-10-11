Главы ЦБ РФ и Ирана обсудили укрепление межбанковского сотрудничества

6 июля Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что в ходе визита в Санкт-Петербург, где 4 июля он встречался с Набиуллиной, было подписано соглашение о свопе в национальных валютах между двумя странами и завершена интеграция российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab. По его словам, в ближайшем будущем владельцы Shetab смогут оплачивать покупки иранской банковской картой в российских магазинах, а россияне смогут использовать карты «Мир» в Иране.