Главы ЦБ РФ и Ирана обсудили укрепление межбанковского сотрудничества

«Глава Центрального банка Мохаммад Реза Фарзин встретился с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной на полях встречи министров финансов и управляющих ЦБ стран БРИКС в Москве. Стороны обсудили вопросы укрепления валютного сотрудничества и межбанковского взаимодействия между странами», — написал Гамари Вафа на своей странице в соцсети X. По его словам, особое внимание было уделено и текущей ситуации в процессе реализации достигнутых ранее договоренностей в области валютно-финансового сотрудничества.
Как отметил чиновник, на переговорах также присутствовали посол Ирана в РФ Казем Джалали и председатель парламентской комиссии по бюджету и планированию Голамреза Таджгардун.
6 июля Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что в ходе визита в Санкт-Петербург, где 4 июля он встречался с Набиуллиной, было подписано соглашение о свопе в национальных валютах между двумя странами и завершена интеграция российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab. По его словам, в ближайшем будущем владельцы Shetab смогут оплачивать покупки иранской банковской картой в российских магазинах, а россияне смогут использовать карты «Мир» в Иране.