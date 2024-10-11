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Главы ЦБ РФ и Ирана обсудили укрепление межбанковского сотрудничества

ДУБАЙ, 11 октября. /ТАСС/. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин встретился в Москве с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, стороны обсудили укрепление сотрудничества между двумя странами в банковской сфере. Об этом сообщил представитель иранского Центробанка Мостафа Гамари Вафа.

Источник: Банк России

«Глава Центрального банка Мохаммад Реза Фарзин встретился с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной на полях встречи министров финансов и управляющих ЦБ стран БРИКС в Москве. Стороны обсудили вопросы укрепления валютного сотрудничества и межбанковского взаимодействия между странами», — написал Гамари Вафа на своей странице в соцсети X. По его словам, особое внимание было уделено и текущей ситуации в процессе реализации достигнутых ранее договоренностей в области валютно-финансового сотрудничества.

Как отметил чиновник, на переговорах также присутствовали посол Ирана в РФ Казем Джалали и председатель парламентской комиссии по бюджету и планированию Голамреза Таджгардун.

6 июля Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что в ходе визита в Санкт-Петербург, где 4 июля он встречался с Набиуллиной, было подписано соглашение о свопе в национальных валютах между двумя странами и завершена интеграция российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab. По его словам, в ближайшем будущем владельцы Shetab смогут оплачивать покупки иранской банковской картой в российских магазинах, а россияне смогут использовать карты «Мир» в Иране.