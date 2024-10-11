Генпрокуратура проверит цены на проезд и доступность транспорта

«Особое внимание обращено на доступность транспортной инфраструктуры, обоснованность формирования цен на проезд, а также наличие и удобство маршрутов с учетом потребностей населения», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
Надзорные мероприятия коснутся в том числе перевозчиков. Генпрокуратура проверит соблюдение условий осуществления перевозок и организацию работы водителей.
Проверки пройдут и на территории вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, уточнила Генпрокуратура. Там проанализируют качество и степень интеграции транспортных перевозок в российское законодательство.
Подробнее о мерах безопасности на региональных дорогах — в материале «Ъ» «Дорожные камеры ушли в отключку».