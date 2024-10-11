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Генпрокуратура проверит цены на проезд и доступность транспорта

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить исполнение законодательства при перевозках на трамваях, троллейбусах и такси. Целью проверки станет снижение количества аварий на дорогах, предотвращение скопления пассажиров на остановках, а также обновление общественного транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Особое внимание обращено на доступность транспортной инфраструктуры, обоснованность формирования цен на проезд, а также наличие и удобство маршрутов с учетом потребностей населения», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Надзорные мероприятия коснутся в том числе перевозчиков. Генпрокуратура проверит соблюдение условий осуществления перевозок и организацию работы водителей.

Проверки пройдут и на территории вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, уточнила Генпрокуратура. Там проанализируют качество и степень интеграции транспортных перевозок в российское законодательство.

Подробнее о мерах безопасности на региональных дорогах — в материале «Ъ» «Дорожные камеры ушли в отключку».