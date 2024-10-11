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FT: США не отказываются от предоставления Киеву кредита под доходы от активов РФ

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. США по-прежнему готовы участвовать в схеме предоставления Украине кредита под доходы от замороженных российских активов, несмотря на трудности с ее реализацией в Евросоюзе. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Источник: Wesley Tingey/CC0

Глава Минфина Венгрии Михай Варга 8 октября заявил, что Будапешт пока не поддерживает переход к заморозке суверенных активов Москвы в ЕС на три года вместо нынешней системы, предполагающей продление каждые шесть месяцев. В сентябре FT информировала, что США готовы участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд в рамках Группы семи, если получат гарантии, что эти средства не будут разморожены в ближайшее время.

Как указало издание, позиция Венгрии вынудила Еврокомиссию предложить альтернативный план по привлечению €35 млрд из общего бюджета ЕС, поскольку это решение требует поддержки не всех стран — членов сообщества, а только большинства. Согласно газете, новый план позволит предоставить кредит Киеву независимо от участия США.

Однако по данным FT, Вашингтон ради демонстрации единства Запада в вопросе поддержки Украины готов смягчить свои требования относительно гарантий по заморозке российских активов. «Объявление об участии США в кредитной программе может быть сделано до президентских выборов в ноябре», — заявил один из источников издания. FT отметила, что участие в схеме США может привести к снижению размера кредита от стран Евросоюза.

В юрисдикциях государств ЕС находится основная часть заблокированных в 2022 году суверенных активов ЦБ РФ на сумму около €220 млрд.