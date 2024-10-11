FT: США не отказываются от предоставления Киеву кредита под доходы от активов РФ

Глава Минфина Венгрии Михай Варга 8 октября заявил, что Будапешт пока не поддерживает переход к заморозке суверенных активов Москвы в ЕС на три года вместо нынешней системы, предполагающей продление каждые шесть месяцев. В сентябре FT информировала, что США готовы участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд в рамках Группы семи, если получат гарантии, что эти средства не будут разморожены в ближайшее время.