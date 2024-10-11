Financial Times узнала сумму, за которую Unilever продала свой бизнес в России

Британско-нидерландская Unilever вышла на российский рынок в начале 1990-х годов. О возможных рисках ухода с рынка РФ Unilever объявила после начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года. По данным СПАРК, выручка «Юнилевер Русь» в 2023 году выросла на 4,9% год к году, до 62 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 47,5%, до 4,9 млрд руб.