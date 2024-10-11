Эксперт разъяснил суть нового стандарта ипотечного кредитования

Кроме того, стандарт направлен на то, чтобы сократить количество случаев, когда банки переводят денежные средства, выданные по ипотеке, не на безопасные эскроу-счета, а на аккредитивные. Михаил Ковалев напомнил, что аккредитивы предназначены для кратковременного хранения средств и не защищены государством.