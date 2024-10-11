Эксперт разъяснил суть нового стандарта ипотечного кредитования

По его словам, новый стандарт должен защитить права заемщиков и их средств, но и одновременно ограничить ситуации, когда ипотека выдаётся финансово неподготовленным гражданам.
«Одна из основных целей — это стимулировать заёмщиков использовать в качестве первоначального взноса именно собственные накопления, а не какие-либо выплаты, которые он получил в рамках этой же сделки», — сказал эксперт, добавив, что исключением являются деньги, выданные в рамках господдержки.
Кроме того, стандарт направлен на то, чтобы сократить количество случаев, когда банки переводят денежные средства, выданные по ипотеке, не на безопасные эскроу-счета, а на аккредитивные. Михаил Ковалев напомнил, что аккредитивы предназначены для кратковременного хранения средств и не защищены государством.
«Стандарт скорее защищает заемщиков от слишком большой финансовой нагрузки и недостатка информированности о банковских продуктах, комиссиях и надбавках. А также защищает их средства от размещения на аккредитивных счетах, которые не застрахованы государством», — пояснил эксперт.
Также, рассказал он, банки обяжут информировать заемщиков о ряде условий, в том числе о доступных ипотечных программах и параметрах кредита.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».