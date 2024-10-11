Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыла главный фактор поведения рубля в октябре

На неделе с 7 по 11 октября сохранялась тенденция к ослаблению рубля. Это не смог изменить даже всплеск роста стоимости нефти в силу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Когда заложился фактор, играющий сейчас за ослабление нацвалюты — рассказала Финансам Mail Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: AP 2023

«Экономической причиной ослабления рубля выступает сформировавшаяся еще в июле нисходящая динамика в ценах на “черное золото”, поскольку именно сейчас в страну с задержкой начинают поступать платежи по контрактам по “старым” ценам», — отметила специалист.

Она полагает, что локально потенциал ослабления курса рубля может быть исчерпан, и на следующей неделе мы увидим укрепление национальной валюты.

«Умеренную поддержку может оказать завершение иностранными контрагентами операций с Московской биржей 12 октября, что приведет к снижению спроса на иностранную валюту в российском контуре», — добавила эксперт.

На следующей неделе мы ожидаем торги в диапазоне 95−98 ₽ за доллар США, 105−107 ₽ за евро, 13,4−13,6 ₽ за юань.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».