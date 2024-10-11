Эксперт раскрыла главный фактор поведения рубля в октябре

«Экономической причиной ослабления рубля выступает сформировавшаяся еще в июле нисходящая динамика в ценах на “черное золото”, поскольку именно сейчас в страну с задержкой начинают поступать платежи по контрактам по “старым” ценам», — отметила специалист.
Она полагает, что локально потенциал ослабления курса рубля может быть исчерпан, и на следующей неделе мы увидим укрепление национальной валюты.
«Умеренную поддержку может оказать завершение иностранными контрагентами операций с Московской биржей 12 октября, что приведет к снижению спроса на иностранную валюту в российском контуре», — добавила эксперт.
На следующей неделе мы ожидаем торги в диапазоне 95−98 ₽ за доллар США, 105−107 ₽ за евро, 13,4−13,6 ₽ за юань.
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