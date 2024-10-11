Эксперт раскрыла главный фактор поведения рубля в октябре

На неделе с 7 по 11 октября сохранялась тенденция к ослаблению рубля. Это не смог изменить даже всплеск роста стоимости нефти в силу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Когда заложился фактор, играющий сейчас за ослабление нацвалюты — рассказала Финансам Mail Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».