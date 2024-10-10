Выручка российских авиакомпаний обновит исторический максимум

По оценкам руководителя Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александра Фридлянда, в 2023 году операционная рентабельность авиакомпаний вышла «лишь в небольшой плюс», при этом «очень высокий плюс мы видим у аэропортов». Эксперт считает, что рост пассажирских перевозок продолжится. «Мы видим, что перевозки непрерывно растут, в самолеты как в резиновые набираются все больше и больше людей. Я предполагаю, что рост перевозок, как ни удивительно, продолжится. Перевозчики будут находить способы расширения парка, максимизации его использования. Прогноз основан не столько на объективных факторах, сколько на уверенности, что руководители компаний найдут способы», — отметил Фридлянд на отраслевой конференции «Крылья будущего» в конце сентября. При этом главный фактор неопределенности развития авиаперевозок он связал с поставками российской авиатехники, которые «все время откладываются».