ВТБ объяснил, зачем ему разрешение на сделки с акциями компаний из недружественных стран

«В силу ранее озвученных планов по реорганизации ВТБ и его дочерних банков мы получили у президента генеральное разрешение на такие реорганизации», — рассказал Дмитрий Пьянов. Он отметил, что все эти задачи и планы публичны, процедуры носят технический характер и на обслуживании клиентов не скажутся.
В 2024 году ВТБ планирует выделить специальное юрлицо, на баланс которого перейдет часть заблокированных активов и пассивов. В 2025 году ожидается интеграция «ФК Открытие» и Саровбизнесбанка, в 2026 году — Почта-банка. Указ N520 ограничивал ВТБ в каких-либо сделках с капиталом без специального разрешения президента.
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