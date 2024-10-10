ВТБ объяснил, зачем ему разрешение на сделки с акциями компаний из недружественных стран

«В силу ранее озвученных планов по реорганизации ВТБ и его дочерних банков мы получили у президента генеральное разрешение на такие реорганизации», — рассказал Дмитрий Пьянов. Он отметил, что все эти задачи и планы публичны, процедуры носят технический характер и на обслуживании клиентов не скажутся.