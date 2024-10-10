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ВТБ объяснил, зачем ему разрешение на сделки с акциями компаний из недружественных стран

Первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов заявил «Ъ», что распоряжение, разрещающее банку и его дочкам совершать сделки с акциями компаний, принадлежащих инвесторам из недружественных стран, необходимо для реорганизации кредитной организации. Пьянов подчеркнул, что выкупать акции у иностранцев ВТБ не намерен.

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

«В силу ранее озвученных планов по реорганизации ВТБ и его дочерних банков мы получили у президента генеральное разрешение на такие реорганизации», — рассказал Дмитрий Пьянов. Он отметил, что все эти задачи и планы публичны, процедуры носят технический характер и на обслуживании клиентов не скажутся.

В 2024 году ВТБ планирует выделить специальное юрлицо, на баланс которого перейдет часть заблокированных активов и пассивов. В 2025 году ожидается интеграция «ФК Открытие» и Саровбизнесбанка, в 2026 году — Почта-банка. Указ N520 ограничивал ВТБ в каких-либо сделках с капиталом без специального разрешения президента.

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