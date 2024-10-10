Венгрия получила по «Турецкому потоку» более 5,7 млрд куб. м газа из РФ

Венгрия по-прежнему получает больше половины потребляемого газа из России. В октябре 2022 года между венгерской MVM и «Газпромом» была достигнута договоренность об увеличении поставок по южному маршруту через Турцию, а транспортировка газа через Украину начала сокращаться. В 2022 году по «Турецкому потоку» и его продолжению через Болгарию и Сербию в Венгрию поступило 4,8 млрд кубометров газа. Как сообщал Сийярто, в 2023 году этот показатель увеличился до 5,6 млрд кубометров.