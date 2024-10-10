В Якутии два месторождения взяли в перспективную разработку

По словам Николаева, проект имеет большой социально-экономический потенциал с точки зрения создания новых рабочих мест, роста дополнительных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. «Группа “Алроса” газифицирует свои промышленные площадки и заинтересована в наращивании поставок голубого топлива как относительно дешевого и экологически чистого источника энергии. Освоение новых нефтегазовых участков позволит расширить доступную для использования ресурсную базу углеводородного сырья», — привели в сообщении слова Цыганова.