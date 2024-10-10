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В Якутии два месторождения взяли в перспективную разработку

ЯКУТСК, 10 октября. /ТАСС/. Улугурское и Эргеджейское месторождения в Якутии взяты в перспективную разработку, соглашение о геологоразведочных работах подписано на Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Reuters

«Подписание трехстороннего инвестиционного соглашения по геологоразведке двух лицензионных участков, Улугурского и Эргеджейского, состоялось на Петербургском международном газовом форуме. Компании будут совместно финансировать изыскательские работы», — говорится в сообщении. В присутствии главы Якутии Айсена Николаева подписи поставили генеральный директор «Алроса-газ» Сергей Цыганов, генеральный директор компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников и генеральный директор ГДК «Ленск-газ» Николай Шмелев.

По словам Николаева, проект имеет большой социально-экономический потенциал с точки зрения создания новых рабочих мест, роста дополнительных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. «Группа “Алроса” газифицирует свои промышленные площадки и заинтересована в наращивании поставок голубого топлива как относительно дешевого и экологически чистого источника энергии. Освоение новых нефтегазовых участков позволит расширить доступную для использования ресурсную базу углеводородного сырья», — привели в сообщении слова Цыганова.