В США заявили, что Европа быстрее ожидаемого сократила закупки газа из РФ

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт утверждает, что Европа быстрее, чем ожидалось, смогла диверсифицировать импорт газа, сократив его закупки в РФ до 15%. Об этом он сказал, выступая на энергетической конференции в Стамбуле, организованной Атлантическим советом (признан нежелательной в РФ организацией).
«Энергетический переход ускоряется, и каждая страна идет своим путем. Мы подробно обсудим это в следующем месяце на [климатической конференции ООН] COP29 в Баку. С 2022 года Европа диверсифицировала свои поставки энергии гораздо быстрее, чем кто-либо мог предсказать. Импорт российского газа в ЕС снизился с 45% в 2021 году до всего лишь 15% в прошлом году. ЕС также подтверждает приверженность цели полностью отказаться от российской энергетики к 2027 году», — сказал Пайетт.
Он добавил, что Турция вносит заметный вклад в диверсификацию источников поставок. «Очень помогает в этом развитие инфраструктуры и регазификационных мощностей для СПГ в Турции. Это полезно и для нее самой, и для региона», — сказал он.
Пайетт также отметил в связи с ускорением работ и международного взаимодействия в рамках энергоперехода, что необходимо не допустить зависимости от Китая. «Пока мы работаем вместе над энергопереходом, для нас очень важно не заменить эру зависимости от России в ископаемом топливе на зависимость от Китая в импорте его технологий чистой энергии. Цепочки поставок в сфере чистой энергетики представляют возможности для регионального сотрудничества. Это предполагает взаимодействие в сфере безопасности и диверсификацию логистики критически важных минералов», — добавил помощник госсекретаря США.
Пайетт также сообщил, что США внимательно следят за очень важным по их мнению сотрудничеством на региональном уровне в рамках проектов развития электросетей и «вертикального газового коридора». Концепция «вертикального коридора» предполагает использование национальных газовых сетей для обеспечения диверсификации поставок и транзита. Фактически эту идею развивают в целях создания альтернативы российским трубопроводным поставкам, в том числе по «Турецкому потоку».