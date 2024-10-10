В США заявили, что Европа быстрее ожидаемого сократила закупки газа из РФ

«Энергетический переход ускоряется, и каждая страна идет своим путем. Мы подробно обсудим это в следующем месяце на [климатической конференции ООН] COP29 в Баку. С 2022 года Европа диверсифицировала свои поставки энергии гораздо быстрее, чем кто-либо мог предсказать. Импорт российского газа в ЕС снизился с 45% в 2021 году до всего лишь 15% в прошлом году. ЕС также подтверждает приверженность цели полностью отказаться от российской энергетики к 2027 году», — сказал Пайетт.