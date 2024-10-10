Стоимость породистых домашних животных в РФ выросла в среднем в 2,5 раза за пять лет — эксперт

«Цены на породистых домашних животных однозначно выросли минимум на 40% с 2022 года. Очень сильно цены прыгнули в пандемию. Например, щенок таксы стоил 25−40 тыс. руб. или британский кот — сейчас минимум 80 тыс. С 2019 года цены выросли в среднем на 150%. Но если вы хотите услышать американские или европейские цены, то цены начинаются от 3 тыс. евро, например, на немецкую овчарку, пуделя, таксу», — сказал Дементьев.