Стоимость породистых домашних животных в РФ выросла в среднем в 2,5 раза за пять лет — эксперт

«Цены на породистых домашних животных однозначно выросли минимум на 40% с 2022 года. Очень сильно цены прыгнули в пандемию. Например, щенок таксы стоил 25−40 тыс. руб. или британский кот — сейчас минимум 80 тыс. С 2019 года цены выросли в среднем на 150%. Но если вы хотите услышать американские или европейские цены, то цены начинаются от 3 тыс. евро, например, на немецкую овчарку, пуделя, таксу», — сказал Дементьев.
По его словам, москвичи в 2024 году чаще всего заводят породистых собак.
«Москвичи чаще всего заводят породистых собак. На втором месте — кошки, далеко не всегда породистые. На третьем месте — хомячки, декоративные крысы и морские свинки, их заводят чаще всего детям, но для здоровья ребенка это довольно ошибочно. На четвертом, однозначно, — это черепахи, на пятом месте — это декоративные птицы — волнистые попугаи», — пояснил Дементьев.
Он подчеркнул, что аквариумные рыбки не вошли в рейтинг из-за высокой цены.
«Некоторые считают, что в топ-5 могли бы войти аквариумные рыбки, но из-за повышения цен покупателей сильно поубавилось. Этот рейтинг подходит для всей России в целом», — добавил эксперт.