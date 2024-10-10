Стало известно, сколько россиян рассчитывают на прибавку к зарплате в 2024 году

Четверть респондентов заявили, что планируют повышать свои доходы за счет процентов со вкладов, еще 8% намерены делать это с помощью инвестиций. 7% опрошенных хотят монетизировать свои увлечения, а 2% — получать дополнительный доход от сдачи недвижимости в аренду.