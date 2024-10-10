Стало известно, кому из россиян предлагают самую низкую зарплату в октябре

В октябре 2024 года российские работодатели опубликовали более 267 тыс. вакансий с предлагаемой зарплатой от 400 тыс. рублей. Из них почти 50 тыс. вакансий открыты компаниями в сфере информационных технологий, более чем 25,5 тыс. — в розничной торговле и более 24 тыс. в финансовом секторе. В тройку лидеров по числу открытых позиций с высокой зарплатой вошли Москва (почти 80 тыс. вакансий), Санкт-Петербург (более 22 тыс.) и Московская область, насчитывающая почти 11 тыс. предложений. Среди высокооплачиваемых вакансий в октябре — врач — стоматолог-ортопед (до 500 тыс. рублей до вычета налогов), врач-хирург (от 540 тыс. рублей на руки), руководитель отдела рекламы и PR в международную компанию (от 550 тыс. рублей на руки), Senior Machine Learning Engineer с окладом от 600 тыс. рублей на руки.