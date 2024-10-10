Силуанов раскрыл планы относительно выпуска единой валюты БРИКС

Напомним, также он сообщил, что российский Минфин работает над созданием депозитарной системы BRICS Clear, основанной на технологии распределенного реестра. По его словам, система учета ценных бумаг БРИКС создается по аналогии с существующими на Западе, но ограниченными для использования Россией и другими странами.