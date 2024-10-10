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Силуанов: финансовая политика Запада несёт риски для хранения резервов в её валютах

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что финансовая неустойчивость стран Запада создаёт риски использования их валют для хранения резервов.

Источник: РИА "Новости"

«Политика стран, которые эмитируют так называемые резервные валюты, в том числе доллар, конечно, вызывает у нас много вопросов. У них растут дефициты бюджетов, увеличивается госдолг» — подчеркнул министр.

Так, у США, по словам Силуанова, он уже составляет около 120% от ВВП.

«Всё это делается без каких-либо ограничений, и мы с нашими коллегами по “двадцатке” задаёмся вопросом: а какие перспективы у этих стран?» — добавил глава ведомства.

Также Силуанов заявил, что доля доллара в расчётах внутри стран БРИКС снижается.

При этом он отметил, что создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается.