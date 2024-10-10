Штрафы за манипулирование рынком и инсайд хотят сделать кратными ущербу

«Такие явления, как манипулирование и инсайд, наносят вред всему рынку. И мне очень хочется верить, что точно в этом зале нет ни одного бенефициара этих процессов, и все понимают, что оно вредит всем — оно вредит посреднику, оно вредит инвестору, оно вредит эмитенту», — сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР.
Представитель ЦБ отметил, что ответственность за такие сделки уже неэффективна и «не отвечает духу времени». «У нас получается следующая история: ущерб до 3,75 миллиона рублей — это административный штраф для физического лица аж в целых 3 тысячи рублей, а потом сразу [наступает] уголовная ответственность», — пояснил он.
Габуния отметил, что помимо материальной, существуют и другие элементы ответственности — такие, как отключение от торгов и внесение в черный список. Но эффективность этих мер ограничена в связи с несоизмеримо низкими штрафами.
Поэтому ЦБ будет выходить с предложением усиления экономической составляющей за подобные сделки. «Нужно идти по примеру ряда других преступлений, когда наказание привязано к ущербу. И штраф должен быть больше, чем выгода, которую получил участник от операций недобросовестного ущерба, чтобы прежде всего убить экономическую мотивацию к подобным сделкам», — заявил Габуния, добавив, что вопросы кратности штрафа будут обсуждаться.