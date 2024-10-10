Штрафы за манипулирование рынком и инсайд хотят сделать кратными ущербу

«Такие явления, как манипулирование и инсайд, наносят вред всему рынку. И мне очень хочется верить, что точно в этом зале нет ни одного бенефициара этих процессов, и все понимают, что оно вредит всем — оно вредит посреднику, оно вредит инвестору, оно вредит эмитенту», — сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР.