Сельской ипотекой воспользовалось более 150 тыс. семей

Мишустин сообщил, что необходимые средства на госпрограмму комплексного развития сельских территорий предусмотрены в проекте бюджета на следующие три года. «Более того, в 2025 году они фактически удвоятся и превысят 100 млрд рублей. Поэтому прошу коллег из регионов учесть это в своем бюджетном планировании и активнее выдвигать проекты, которые позволят получить соответствующие ресурсы на их выполнение», — сказал глава правительства.