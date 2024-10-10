Сельской ипотекой воспользовалось более 150 тыс. семей

Он подчеркнул важность развития сельских территорий, отметив, что от этого зависят перспективы российского АПК.
«Сельской ипотекой по ставке до 3% уже воспользовались свыше 150 тыс. семей», — сказал глава кабмина.
Премьер отметил, что за четыре года реализации программы по комплексному развитию сельских территорий были построены или реконструированы около 2 тыс. объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, а изменения затронули порядка 12 млн человек — примерно треть всех жителей, проживающих в сельской местности.
Кроме того, за этот период было создано около 100 тыс. постоянных рабочих мест, сказал Мишустин.
Мишустин сообщил, что необходимые средства на госпрограмму комплексного развития сельских территорий предусмотрены в проекте бюджета на следующие три года. «Более того, в 2025 году они фактически удвоятся и превысят 100 млрд рублей. Поэтому прошу коллег из регионов учесть это в своем бюджетном планировании и активнее выдвигать проекты, которые позволят получить соответствующие ресурсы на их выполнение», — сказал глава правительства.