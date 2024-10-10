Россияне назвали сумму, которую считают порогом бедности

Богатыми, по мнению россиян, могут считаться те соотечественники, которые зарабатывают более 860 тыс. руб. ежемесячно. В Москве, чтобы считаться богатым, необходимо получать 920 тыс. руб. в месяц по мнению мужчин и 780 по мнению женщин. Средняя оценка богатства в столице — доход в 890 тыс. руб. ежемесячно. В Петербурге богатыми считают людей с доходом свыше 800 тыс. руб. в месяц.