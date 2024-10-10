Россиянам стало дороже чистить зубы

Наибольший рост медианной цены в 2024 году зафиксирован по зубной пасте — в среднем россияне покупают ее за 356 ₽, что на 45% дороже, чем за 9 месяцев 2023 года. На 34% вырос средний чек на покупку зубной щетки — до 313 ₽ А вот ополаскиватель для рта и зубную нить в магазине можно приобрести в среднем за 288 ₽ (+13%) и 249 ₽ (+16%) соответственно.