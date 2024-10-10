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Россиянам стало дороже чистить зубы

Базовый набор для ухода за полостью рта (комплект для чистки зубов, состоящий из зубной щетки, пасты, нити и ополаскивателя) в среднем россияне покупают за 1207 ₽, что на 26% дороже, чем в прошлом году. Это показало исследование АТОЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Источник: Freepik

Наибольший рост медианной цены в 2024 году зафиксирован по зубной пасте — в среднем россияне покупают ее за 356 ₽, что на 45% дороже, чем за 9 месяцев 2023 года. На 34% вырос средний чек на покупку зубной щетки — до 313 ₽ А вот ополаскиватель для рта и зубную нить в магазине можно приобрести в среднем за 288 ₽ (+13%) и 249 ₽ (+16%) соответственно.

На 15% подорожал скребок для языка, его медианная стоимость в 2024 году составляет 262 ₽ Так, необходимые в быту зубочистки подорожали на 21%, до 117 ₽ за упаковку.

Средняя стоимость покупки ирригатора, наоборот, продолжает снижаться. По данным исследования она составляет 1768 ₽ за единицу, что на 11% дешевле по сравнению с предыдущим годом. При этом жидкость для этих устройств в среднем покупают за 454 ₽