Россиянам объяснили, почему цены на рыбу взлетели до небес

Эксперт считает, что тенденция подорожания наблюдается во всех сферах: от яиц и автомобилей до турпоездок и недвижимости. Беляев подчеркнул необходимость признания трансформации свободного рынка в монополистический, что, по его мнению, является основной причиной сложившейся ситуации.
«У нас повышаются цены на все. Дорожают яйца, автомобили, квартиры, турпоездки, что угодно. Нам нужно принять тот факт, что в середине прошлого века, уже 50 лет как, свободный рынок переродился в монополистический. С тех пор на рынке господствуют продавцы, которые диктуют свои цены, потому что им надо повышать прибыль. И самый простой для этого способ — повысить цены», — пояснил экономист.
Как напомнил аналитик, в ряде стран для регулирования рынка действуют антимонопольные органы. В России эту функцию выполняет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), однако, как считает эксперт, ее полномочия остаются ограниченными. Беляев высказал мнение, что ФАС зачастую проявляет попустительство, пока продавцы оправдывают рост цен разнообразными предлогами — от погодных условий до западных санкций.
«Я полагаю, что цены на рыбу не понизятся, несмотря на заявления властей и публикации в СМИ. Это было бы возможно, если бы ФАС вступил как следует. Накрутили бы штрафы продавцам, и не пять тысяч рублей, а значительную сумму, провели бы расследования. Может, цены и упадут на месяц-другой, но потом опять взлетят», — резюмирует Беляев.
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