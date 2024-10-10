Россиянам объяснили, почему цены на рыбу взлетели до небес

«У нас повышаются цены на все. Дорожают яйца, автомобили, квартиры, турпоездки, что угодно. Нам нужно принять тот факт, что в середине прошлого века, уже 50 лет как, свободный рынок переродился в монополистический. С тех пор на рынке господствуют продавцы, которые диктуют свои цены, потому что им надо повышать прибыль. И самый простой для этого способ — повысить цены», — пояснил экономист.