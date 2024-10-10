Россия может обогнать США по объему промышленного майнинга криптовалют

«Сейчас у России есть все шансы опередить США по объемам промышленного майнинга благодаря использованию попутного газа. На сегодняшний день майнинг в России потребляет, по оценкам, 2,5 ГВт. А США потребляет 7 ГВт. На горизонте 2−3 года, благодаря собственной генерации из попутного нефтяного газа, российские майнеры могут выйти в лидеры, оставив США позади», — сказал он на сессии ПМГФ, напомнив, что Штаты сейчас занимают первое место в мире по майнингу, а Россия — второе.