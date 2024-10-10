Россия может обогнать США по объему промышленного майнинга криптовалют

«Сейчас у России есть все шансы опередить США по объемам промышленного майнинга благодаря использованию попутного газа. На сегодняшний день майнинг в России потребляет, по оценкам, 2,5 ГВт. А США потребляет 7 ГВт. На горизонте 2−3 года, благодаря собственной генерации из попутного нефтяного газа, российские майнеры могут выйти в лидеры, оставив США позади», — сказал он на сессии ПМГФ, напомнив, что Штаты сейчас занимают первое место в мире по майнингу, а Россия — второе.
В ходе мероприятия первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества (РГО) Павел Завальный рассказал, что использование ПНГ для выработки энергии для нужд крупных вычислительных систем, ЦОД и майнинга может стать взаимовыгодным решением.
Нефтедобывающие компании, способствуя созданию таких предприятий рядом с месторождениями, смогут монетизировать попутный нефтяной газ, сократить его сжигание на факелах и снизить выбросы парниковых газов. Майнеры же получат генерирующие мощности, созданные именно под них и гарантированно поставляющие необходимый объем электроэнергии по привлекательным ценам, объяснил Завальный.
По словам представителя BitRiver, принятый закон о майнинге позволит нефтегазовым компаниям системно и активно сотрудничать с дата-центрами, что дает большой потенциал для развития отрасли майнинга криптовалют.
Волков отметил, что майнинг для России — это ликвидность для международных финансовых расчетов, монетизация неиспользуемой электроэнергии, утилизация ПНГ и, в связи с этим, решение экологических проблем, а также фундамент для энергоемких вычислений, которые применяются в большом количестве современных отраслей экономики.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.